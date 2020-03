Leeuwarder nieuwbouwwijk De Zuidlanden krijgt tweede ontsluitingsweg

Het buurtschap Unia in de nieuwbouwwijk De Zuidlanden in Leeuwarden krijgt toch een tweede ontsluitingsweg voor auto's. Daarmee is het aanleggen van een aparte calamiteitenroute niet langer nodig. Het aanleggen van de nieuwe ontsluitingsweg is mogelijk omdat de gemeente Leeuwarden zo'n 19 hectare grond kan kopen van de failliete projectontwikkelaar Megahome. Door die aankoop kan ook het buurtschap De Hem uitgebreid worden.