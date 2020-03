Willem II - SC Heerenveen gaat niet door wegens coronavirus

Verschillende evenementen in Noord-Brabant gaan niet door vanwege het virus. Festivals, beurzen en profvoetbalwedstrijden gaan niet door. Ook de wedstrijden PSV - FC Emmen en RKC Waalwijk - FC Groningen in de eredivisie en TOP Oss - FC Den Bosch in de eerste divisie gaan niet door.

Eerder op dinsdag kondigde SC Heerenveen al verschillende maatregelen aan: interviews met trainers en spelers van Sportclub Heerenveen kunnen vooralsnog alleen nog maar telefonisch afgelegd worden. Verschillende activiteiten op de club gaan ook niet door.