Coronamaatregelen SC Heerenveen: interviews alleen nog maar telefonisch

In overleg met leidinggevenden maken medewerkers van de club zo weinig mogelijk afspraken met andere mensen. Interviews kunnen alleen nog maar over de telefoon en alle medewerkers doen vooralsnog niet meer mee aan sponsor-, pr- en commerciële activiteiten.

Rondleidingen, de supportersavond It Petear en maatschappelijke projecten gaan eerst ook niet door.

Geen handen meer geven

Verder staat er bij de ingang van het Abe Lenstra Stadion een potje met desinfecterend schuim, want iedereen moet daar de handen wassen. Verder krijgen mensen bij de club geen hand meer. Als medewerkers of vrijwilligers gezondheidsklachten hebben, dan wil de club dat ze thuisblijven.

Dinsdag werd ook bekend dat de wedstrijd van Heerenveen zaterdag in Tilburg tegen Willem II niet doorgaat vanwege het coronavirus.

Cambuur wacht woensdag af

Bij Sportclub Cambuur volgen ze voorlopig de adviezen van de overheid en instaties zoals het RIVM en de GGD op: geen handen meer schudden, en bijvoorbeeld de huisarts bellen bij symptomen. Verder wacht de club woensdag af. Dan staat er een groot overleg gepland in Zeist, waar de clubs, divisies en instanties bij zijn. De directie van Cambuur is daarbij aanwezig. "Dan kijken we ook naar wat het betekent voor de wedstrijden van komend weekend", zegt een voorlichter van de club.