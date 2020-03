Leerlingen over besmetting binnen familie klasgenoot: "Wel even schrikken"

Klasgenoot Anne-Roos Busstra heeft niet gemerkt dat haar klasgenoot ziek zou zijn."Ik moet zeggen dat mij niets aan hem is opgevallen. Volgens mij was er niet echt iets met hem aan de hand. We zitten in dezelfde klas en we zijn ook gewoon vrienden."

Busstra zegt verder: "Ik had het niet per se verwacht. We hebben een bericht gekregen via de schoolwebsite en in de klas is er een bericht voorgelezen door de docent. De meeste mensen zijn geschrokken omdat het wel dichtbij komt. Hier en daar worden er wat grapjes over gemaakt. Mensen proberen het te verwerken en weer verder te gaan."

"Het zat er aan te komen"

Volgens klasgenoot Naomi Blom komt het niet geheel onverwacht. "Het zat er aan te komen dat het ook in Fryslân ontdekt werd. Maar het is wel schrikken dat het meteen zo dichtbij komt, omdat het ook iemand bij ons op school is." Maar je moet het wel relativeren, vindt ze. "De mogelijkheid is overal dat iemand besmet is. Als je daar bang voor bent, zou je eigenlijk helemaal thuis moeten blijven. Er wordt veel over gesproken en sommigen zijn ook wel geschrokken en naar huis gegaan. Maar het is afwachten wat er bekendgemaakt wordt."

Nynke van der Schaaf is ook klasgenoot en geeft aan ook wel geschrokken te zijn. "Het wordt wel reëler, de kans dat je het krijgt wordt groter. Het is logisch dat het een keer komt. Dat het toevallig onze klas is, is wel een ander verhaal. Maar het is niet anders. Misschien is er ook weleens wat teveel opschudding en wordt het wat te groot gemaakt. Het is niet erg gevaarlijk, maar aan de andere kant: je zal maar in de risicogroep zitten."