Taxichauffeur krijgt werkstraf en rijontzegging voor betrokkenheid bij dodelijk ongeval

De 60-jarige taxichauffeur uit Bontebok die in 2017 betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Gorredijk, heeft volgens de rechtbank in Leeuwarden schuld aan dat ongeluk. De taxichauffeur krijgt een werkstraf van 140 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van acht maanden, met een proeftijd van twee jaar.