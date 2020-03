Kamervragen over probleemplant watercrassula op Terschelling

De Kamerleden willen van de minister weten of ze vindt dat de watercrassula een bedreiging voor de natuur op Terschelling vormt. Verder vragen ze hoeveel geld er door de provincie en Wetterskip al uitgegeven is aan het bestrijden van het plantje en of het Rijk ook bij heeft gedragen aan de bestrijding.

De watercrassula is een zogenoemde 'invasieve exoot'. Een plant die van oorsprong niet in ons land voorkomt en veel gebruikt wordt in aquaria. Zo'n zeven jaar geleden werd de crassula aangetroffen bij Midsland op Terschelling. Op natte ondergrond groeit de plant heel hard en daardoor verspreidt hij zich in hoog tempo over het eiland. De omstandigheden op Terschelling zijn perfect voor de plant: een zanderige bodem en een vochtige omgeving. Omdat de plant zo hard groeit, worden andere planten verdreven.

De Kamerleden doen het voorstel om een kennisplatform voor te stellen, waar kennis over de bestrijding verzameld wordt.