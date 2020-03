UPDATE: Geen coronabesmetting bij Friesland Lease Drachten

Bij de collega's van de man zat de schrik er goed in. "Het had alle symptomen van het coronavirus. Hij voldeed aan alle bijverschijnselen", zegt Baljeu. "Maar dat kan schijnbaar ook bij een zware griep." Het personeel was niet bang om zelf ziek te worden, maar ze waren wel bang dat ze het virus naar kwetsbare mensen zouden verspreiden. "We zijn heel erg opgelucht, vooral voor de medewerker zelf, dat hij niet ziek is."

De medewerkers van het bedrijf werkten dinsdag vanuit huis. "Het was een mooie testcase", aldus Baljeu. "Al onze mensen kunnen in principe thuiswerken. Het is belangrijk dat onze collega's elkaar wel blijven zien, maar als het zou moeten, dan kan het zo dus voor een korte periode."

Zieke medewerker

De werknemer van wie gedacht werd dat hij het virus had, zou een relatie hebben met een al besmet persoon uit het oosten van het land. Afgelopen week was de man al ziek, maar hij is ondertussen wel aan het werk geweest.

De medewerker werkt binnen het klantenteam van Friesland Lease, waar commercie, techniek en administratie werken. De partner van de man is kortgeleden in Italië geweest, daar is het virus waarschijnlijk opgelopen.

Preventief

Daarom zijn de andere medewerkers naar huis gestuurd. "Preventief hebben we het team waar hij contact mee heeft gehad die middag, want hij is er maar even geweest, naar huis gestuurd. Dat om alle risico te voorkomen op eventuele verspreiding. We hebben verder geen ziektegevallen of mensen die zich ziek voelen."