Personeel Friesland Lease Drachten naar huis, mogelijk nieuwe coronabesmetting

De medewerker werkt binnen het klantenteam van Friesland Lease, waar commercie, techniek en administratie werken. De relatie van de man is kortgeleden in Italië geweest, daar is het virus waarschijnlijk opgelopen.

Directeur Baljeu: "Een van de medewerkers had vorige week al griepverschijnselen. Hij is toch even op het bedrijf geweest vanwege zijn betrokkenheid om werkzaamheden af te willen maken. Achteraf heeft men het vermoeden dat hij verschijnselen heeft die lijken op corona. Dat wordt nu onderzocht. De medewerker heeft een relatie met iemand uit het oosten van het land, met ook die ziekteverschijnselen. Die wordt nu getest."

Preventief

Daarom zijn de andere medewerkers naar huis gestuurd. "Preventief hebben we het team waar hij contact mee heeft gehad die middag, want hij is er maar even geweest, naar huis gestuurd. Dat om alle risico te voorkomen op eventuele verspreiding. We hebben verder geen ziektegevallen of mensen die zich ziek voelen. Vanuit de stukken van het RIVM hebben we begrepen dat je ook ziek moet zijn, maar er is gelukkig niemand die daaraan voldoet."

Thuis doorwerken

Het bedrijf werkt wel gewoon door. "Maandagochtend hebben wij de 8-9 mensen naar huis gestuurd. Iedereen kan wel gewoon doorwerken, via thuis. Dus het is voor ons ook wel een mooie test om te kijken of alles mooi door kan lopen. Zoals het nu lijkt merken onze klanten er niets van. We hebben de technische infrastructuur dat iedereen thuis in kan loggen, werken en de telefoon kan beantwoorden. We zijn nu aan het kijken dat als het wel een besmetting blijkt te zijn, wat we dan moeten doen. De uitslag hangt van de GGD af."