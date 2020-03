Zoon van coronastel Gorredijk is leerling Bornego College in Heerenveen

Schoolbestuurder Hans Wildeboer: "Wij zijn al enige tijd aan het nadenken over maatregelen die we zouden kunnen nemen. We hebben vanochtend meteen de ouders en de medewerkers geïnformeerd, zowel schriftelijk als mondeling." het bestuur zegt de uitslag van de jongen zijn test af te wachten en zich te laten adviseren door de GGD en de gemeente Heerenveen.

Omdat het op dit moment nog niet zeker is of de zoon besmet is, kunnen alle leerlingen gewoon naar school. De zoon is sinds maandags al thuisgebleven. "Ik merk dat er veel rust is in de organisatie. Mensen weten dat we het goed in de gaten houden. We vinden het uiteraard bijzonder treurig voor onze leerling en voor zijn ouders. We wensen het allerbeste voor hen en hopen dat ze snel weer opknappen."

Onderwijs op afstand

Voor de leerling wordt onderwijs op afstand geregeld, zodat zijn onderwijsprogramma door kan gaan. Hij zit in het examenjaar, dus er wordt alles aan gedaan om hem te steunen. "Daar hebben we al ervaring mee. Als leerlingen ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis liggen, dan kunnen we hen wel op afstand bedienen. We proberen het maximale aan onderwijs te geven aan deze jongen."

Op 17 april is normaal de laatste schooldag in dat jaar. Het contact tussen de leerlingen de school loopt via de mentor. "We willen graag dat hij slaagt en zullen er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen."

Verschillende scenario's

De school gaat er vooralsnog van uit dat alles goed komt, maar zal wel maatregelen nemen als de jongen positief test. Hoe die eruit zullen zien, kan Wildeboer nog niet zeggen. "We hebben verschillende scenario's. We laten ons daarin adviseren en we kijken naar wat de rest van Nederland heeft gedaan in vergelijkbare situaties."

Kinderen die ziektesymptomen vertonen wordt gevraagd niet naar school te komen. "We vragen ouders daarin ook hun verantwoordelijkheid te nemen."