Vinder van Friese Jeugdei 2009 vindt nu eerst kievitsei Waadhoeke

Het eerste kievitsei van gemeente Tytsjerksteradiel is gevonden. Dinsdagochtend om 8.00 uur vond Rinze van der Ploeg uit Kootstertille het ei aan de Monnikeweg tussen Burgum en Suawoude. Later dinsdag werden ook het eerste ei van gemeenten Weststellingwerf, Leeuwarden en Waadhoeke gevonden. Die laatste werd gevonden door Geert Dijkstra. Hij vond in 2009 het Friese jeugdei.