Wat weten we op dit moment over het coronavirus in Fryslân?

Waar en bij wie is het coronavirus geconstateerd?

Bij een stel van rond de 50 jaar dat in Gorredijk woont. Het paar heeft ook een zoon van 17 jaar, die wordt getest en aan het eind van dinsdagmiddag verwacht men daar de uitslag van. Ze hebben zelf contact opgenomen met de huisarts en GGD Fryslân. Het paar is zondag getest en maandag bleek dat ze besmet zijn.

Hoe hebben de patiënten het virus opgelopen?

De man heeft het coronavirus buiten de provincie, op zijn werk, opgelopen. De man had contact met een Brabander waarvan op een later moment bleek dat hij het virus had.

Hoe gaat het met de patiënten?

Goed, de man en vrouw waren al bijna opgeknapt van hun griep toen zij het vermoeden kregen dat ze weleens het coronavirus kunnen hebben. Sinds de test zitten de Gorredijksters thuis. De man zei zelf tegen de burgemeester van Opsterland: "Onze gevallen geven aan dat het niet ernstig hoeft te zijn, het gaat goed met ons en we hopen snel volledig hersteld te zijn."

Wat voor maatregelen worden er nu genomen?

Er is een contactonderzoek opgezet rond het paar, dat wordt gedaan door de afdeling infectieziektenbestrijding. Veiligheidsregio Fryslân heeft aan goed voorbereid te zijn en goed te kunnen anticiperen op een crisissituatie als deze. Op dit moment worden de richtlijnen van RIVM en GGD gevolgd.

Neemt de school in Heerenveen ook maatregelen?

De zoon van het paar gaat naar school op het Bornego College aan de Ds. Kingweg in Heerenveen. Omdat op dit moment nog niet zeker is of de zoon besmet is, kunnen alle leerlingen gewoon naar school. De zoon is sinds maandag al thuisgebleven. Als hij wel het virus heeft, zal er een contactonderzoek opgezet worden en kan het zijn dat er wel maatregelen op school genomen worden. Als er leerlingen in de klas moeten hoesten wordt hun gevraagd thuis te blijven. Er wordt veel contact gehouden met de school.

Wat moeten inwoners van Gorredijk doen?

Op dit moment niets bijzonders, behalve het volgen van de landelijke maatregelen die het RIVM en GGD bekendgemaakt hebben. Evenementen, scholen en sportverenigingen kunnen vooralsnog gewoon doorgaan ne -werken. Ook daar gelden natuurlijk de gebruikelijke regels.

Wat kan je doen om besmetting te voorkomen?

Belangrijk is met name om de handen te wassen, te hoesten in de binnenkant van de elleboog, handdoekjes van papier te gebruiken en geen handen te schudden.

Wat zijn de symptomen van het virus?

Mensen die besmet zijn, hebben koorts en klachten aan de luchtwegen, zoals hoesten en kortademigheid.

Wanneer moet ik contact met mijn huisarts opnemen?

Als je koorts hebt (temperatuur boven de 38 graden), klachten aan de luchtwegen heeft (hoesten en kortademigheid), en contact hebt gehad met een persoon die besmet is óf als je de afgelopen 14 dagen in China, Singapore, Zuid-Korea, Iran of Italië (provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië) geweest zijn.

Het is belangrijk om telefonisch contact op te nemen met je dokter. Neem alleen contact op als er echt sprake is van koorts en klachten aan de luchtwegen.

Waar kan ik informatie vinden?

Dat kan op de websites van het RIVM en de GGD Fryslân. Voor meer specifieke informatie over de omgeving van Gorredijk, kan je terecht op de website van gemeente Opsterland.