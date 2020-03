LIVEBLOG: Eerste besmettingen coronavirus in Gorredijk

Burgemeester Van Selm heeft aangegeven dat het goed gaat met het paar, ze heeft dinsdagochtend nog telefonisch contact gehad met de Gorredijksters. Het paar is rond de 50 jaar oud.

In Brabant opgelopen

Het stel was bijna opgeknapt van griep, maar toen bleek dat iemand op het werk van de man het coronavirus had. Toen hebben ze besloten de huisarts te bellen en met de hulp van de GGD is men erachter gekomen dat zij ook het coronavirus hadden. Er is een zogenoemd bronnen- en contactenonderzoek opgezet, en het bleek dat het virus in Brabant opgelopen is. Het contact is buiten Fryslân geweest. Later kreeg de man klachten, hij had contact gehad met iemand uit Brabant.

De bemonstering van de man was op 8 maart, op dezelfde dag is ook de vrouw getest. Van dat moment af zitten de mensen ook in thuisisolatie

Zoon in Heerenveen naar school

De zoon van het paar is 17 jaar oud en het gaat naar het Bornego College in Heerenveen naar school. Hij is maandag uit voorzorg thuisgebleven. Op dit moment wordt ook gekeken of de zoon het virus heeft, de uitslagen daarvan worden aan het eind van de middag verwacht.