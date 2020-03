LIVEBLOG: coronavirus in Gorredijk, mogelijk ook besmetting yn Drachten

Hans Wildeboer van het college van bestuur van het Bornego College in Heerenveen vertelt: "Wij zijn al enige tijd bezig met nadenken over maatregelen als er sprake zou zijn van. Dinsdagochtend hebben we direct de ouders geïnformeerd, medewerkers op de hoogte gesteld en alle klassen en leerlingen dezelfde informatie doorgegeven. Wij laten ons op dit moment adviseren door de GGD en gemeente Heerenveen. Gelukkig merken we dat er veel rust is. Wij vinden het bijzonder treurig voor de leerling en de ouders. We hopen dat die snel opknappen." Verder hoopt de school dat kinderen die zich ziek voelen, thuis blijven. "Aan de ouders zeggen we ook: neem de verantwoordelijkheid."

Onderwijs op afstand

Voor de leerling wordt onderwijs op afstand geregeld, zodat zijn onderwijsprogramma door kan gaan. De leerling zit in het examenjaar, dus er wordt alles aan gedaan om hem te ondersteunen. Op 17 april is normaal gesproken de laatste schooldag in dat jaar. Het contact tussen de leerling en de school loopt via de mentor.