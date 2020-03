LIVEBLOG: Coronavirus in Gorredijk, geen besmetting bij Friesland Lease

Auke Reidinga, beheer- en horecamedewerker van cultureel centrum De Skâns in Gorredijk: "Vooralsnog gaat alles gewoon door. We houden contact met de gemeente en volgen de adviezen op. We leven mee met de familie. Het was een kwestie van tijd dat hier hier in de omgeving zou komen. Ik denk dat wij Friezen wel aardig nuchter zijn." Evenementen in De Skâns gaan gewoon door en ook de verenigingen doen wat zij altijd doen.

Er zijn echter wel pompjes met zeep bij de ingang geplaatst. "Baat het niet, dan schaadt het niet, zeg ik altijd maar. Het staat vrij deze pompjes te gebruiken."

Jikke van den Berg-Paulusma zit bij de kaartclub in De Skâns: "Wij kunnen er niets aan doen. Maar niet te veel van huis, maar je weet niet hoe je het krijgt. Ik had geen berichten gehoord, dus ik wist ook niet dat het virus hier was. Ik zei laatst tegen mijn man toen het in Japan was: 'Je moet maar rekenen, duurt maar even, dan hebben wij het hier ook.' 'Nou, dat zal wel wat meevallen zeker,' zei hij. Nou, en hoe snel is het wel niet gegaan. Wij hebben het hier ook al."

Een andere inwoners van Gorredijk wil het liefst niet dat iedereen zich zo druk maakt: "De kans dat het je treft is er, maar je moet het niet overdrijven. Het leven is niet zonder gevaren en risico's. Eigenlijk is er veel te veel aandacht voor zo langzamerhand. Het mag wel een tandje minder. Elk jaar gaan er aan de griep duizenden mensen dood. Dit gaat nu misschien wat heftiger, maar veel meer dan dat is het ook niet."