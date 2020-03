Extra televisie- en radio-uitzending over coronavirus in Fryslân

Om 10.00 uur is er bij Omrop Fryslân een extra televisie- en radio-uitzending over de eerste gevallen van coronavirus in Fryslân. Dinsdagochtend werd bekend dat een echtpaar uit Gorredijk het virus heeft opgelopen. Het stel zit samen met hun zoon in thuisisolatie. De GGD geeft om 10.00 uur verdere toelichting op een persconferentie. Die is ook op onze website en sociale media te volgen.