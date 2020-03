Gemeenteraad Leeuwarden stemt in met opvangen vluchtelingkinderen

De motie kwam van de raadsfractie PvdA, PAL GroenLinks, ChristenUnie en D66 en werd aangenomen met 20 stemmen voor en 15 tegen.

De motie komt na een oproep van Defence for Childeren, Stichting Vluchtelingen en VluchtelingenWerk Nederland, die Nederlandse gemeenten vroegen om 500 kwetsbare kinderen een veilige plek te geven in Nederland. De kinderen zitten al langere tijd vast op het Griekse eiland Lesbos, zonder familie of goede voorzieningen.