Monumentenwacht Fryslân: te veel beperkingen bij inspectie torens

De problemen bij een inspectie beginnen bij de vorm van de toren. Er zijn veel spitse torens waar je niet goed bij kan. Even goed aan de binnen- als aan de buitenkant. Peenstra: "We zijn geen stuntmannen. We gaan geen dingen proberen te bereiken waar een aanzienlijk valgevaar aan verbonden is." Daarom wordt de inspectie meestal met een verrekijker gedaan, maar dan kan het inspectiebedrijf nog altijd niet alles goed van dichtbij bekijken.

Daarnaast zijn torenspitsen vaak met hout betimmerd of met lood ingekleed. "Dit is vroeger gedaan om de constructie te beschermen", vertelt Peenstra. Ze kunnen het hout of lood er niet zomaar afhalen omdat ze geen destructief onderzoek doen. "We mogen niks verwijderen om erachter te kijken. We gaan niet een hele vloer eruit trekken om te kijken wat eronder zit. Dat doen we alleen als er een sterk vermoeden is van een noodzaak om dit uit te voeren. Dan wordt dit in samenspraak met de eigenaar gedaan."

Hoe is er in Joure en Bolsward geïnspecteerd?

Peenstra vertelt dat hun onderzoek bij de torens daarom beperkt is tot wat ze op dat moment kunnen zien. Dit is ook gebeurd met de torens in Joure en Bolsward. "Er is een inschatting gemaakt van aantastingen die niet visueel te beoordelen waren. Er waren plekken die niet op een veilige manier bereikbaar zijn voor ons."

Het enige wat ze op momenteel kunnen doen is hier een advies over schrijven. "We zetten het natuurlijk ook altijd in onze onderzoeksrapporten, dat we niet alles konden inspecteren, maar dan is het aan de eigenaar om daar wat mee te doen. Wij geven alleen het advies." En dat is niet altijd makkelijk, geeft Peenstra aan. "Dat is soms wel eens lastig en een beperking. Maar we doen er alles aan om dit op de juiste manier te beoordelen."