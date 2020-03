Cambuur-speler Mühren over goals tegen Jong AZ: "Ze worden met de week mooier"

"Ze worden met de week mooier, ik moest er zelf ook om lachen", zei een blije Mühren. Een verklaring voor zijn goede prestaties van de afgelopen weken heeft hij niet. "Ik weet het niet, vul jij het maar in. Het is voor het eerst dat ik geen antwoord kan geven", zei hij tegen sportverslaggever Andor Faber.

Uiteindelijk vindt hij het het belangrijkst dat Cambuur won. "Laten we even het belangrijkste voorop stellen en dat is dat we hier gewoon met 0-3 winnen en dat we nog negen finales te gaan hebben." Hij houdt er niet van om over zichzelf te praten en heeft het liever over het verloop van de wedstrijd en de prestaties van zijn teamgenoten.. Het derde doelpunt van Michael Breij vindt Mühren dan ook wel mooier dan de twee die hij zelf maakte. "Alle credits naar Michael."