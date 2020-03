Meerderheid gemeenteraad Ameland steunt nieuwbouwplan De Stelp

Er wordt al jaren gesproken over nieuwe huisvesting voor de ouderen die nu gehuisvest is in de Stelp, ook in Hollum. Veel bewoners en Amelanders wilden graag dat op de bestaande plaats een nieuwe voorziening zou komen voor de ouderen, maar volgens de KwadrantGroep zou dit te klein en veel te duur worden.

Een petitie tegen nieuwbouw leverde 1.000 handtekeningen op en Eveline Stuffers van de actiegroep tegen nieuwbouw is dan ook teleurgesteld over het voornemen van de gemeenteraad.

Op 23 maart zal de gemeenteraad het besluit definitief nemen, maar een meerderheid is nu in ieder geval vóór nieuwbouw bij Ons Hol.