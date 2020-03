Onderzoek naar kleinere containerschepen boven Waddeneilanden

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil ook kijken naar de risico's van kleinere containerschepen die boven de Waddeneilanden varen als het slecht weer is. Het onderzoek wordt gedaan bij Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) in Wageningen. De minister zegt dit in een antwoord op kamervragen naar aanleiding van het incident met de OOCL, in februari van dit jaar.