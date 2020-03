Financiële strop gemeente Heerenveen dreigt door tekort Sportstad

Sportstad heeft te maken met een structureel tekort van dik zes ton per jaar. Adviesbureau Synarchis stelt dit in een onderzoeksrapport aan de gemeente. Het bureau geeft wel wat suggesties tot verbetering, maar die lijken bij lange na niet genoeg.

Het college bestudeert het rapport op het moment, maar de eerste politieke reacties komen al los. Heerenveen Lokaal-fractievoorzitter en oud-wethouder Age Hartsuiker wil van het college precies weten hoe dit kan. Bij de start werd gezegd dat Sportstad zich in de exploitaties zelf kon redden, maar dat blijkt dus bepaald niet het geval. Volgens Hartsuiker heeft Sportstad een heel belangrijke functie, maar moet het maar eens luidop gezegd worden wat het de gemeente jaar op jaar zal kosten.

Wethouder Jelle Zoetendal heeft maandag in een commissievergadering bevestigd dat er geld achteraan moet. De raad wordt nog verder geïnformeerd met een brief fan een rekenkameronderzoek over hoe Sportstad qua bv's precies in elkaar steekt en hoe de verantwoordelijkheden liggen.