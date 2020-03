Haperend C2000 zorgt voor onzekerheid, maar nog geen incidenten bij Politie Fryslân

Het digitale C2000-systeem wordt sinds 2015 gebruikt. Voordelen aangaande oudere systemen: het kan niet zomaar worden afgeluisterd, er zijn grote afstanden mee te bereiken en er kan met veel mensen tegelijk gecommuniceerd worden.

Chinese prijsvechter

Henk van Beek van Verbinding Magazine, een blad over missiekritische communicatie, begrijpt niet dat er voor Hytera is gekozen. "Hytera had geen ervaring met het opzetten van een netwerk van dit formaat."

Johan de Haan van FE Telecom in Stiens verhuurt en verkoopt portofoons van het Chinese merk. Hij denkt dat er bij de aanbesteding vooral naar de prijs gekeken is. "Het is een prijsvechter, het is vaak modern spul met veel mogelijkheden. Het is Chinees en weleens wat minder doordacht. Daar loop ik weleens tegenaan."

Hytera kwam de afgelopen jaren geregeld negatief in het nieuws. Na de aanbesteding waarschuwde de AIVD voor risico's op misbruik door de Chinese overheid. Na onderzoek bleek dat de risico's zullen meevallen. In februari won Motorola een rechtszaak tegen Hytera omdat het bedrijf geheimen en patenten had gestolen.

Het kan volgens Van Beek en De Haan nog wel een tijd duren voordat het systeem goed werkt. Van Beek denkt dat de problemen nog wel tot 2021 kunnen duren. "Bij een gewoon telefoontje gaat het om een enkele verbinding. De politie zit soms met honderden op een kanaal. Dat maakt het bijzonder complex.