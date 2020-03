SC Cambuur boekt eenvoudige winst op Jong AZ en maakt weer een gat met De Graafschap

Na een kleine tien minuten spelen kwam het eerste gevaar van de voet van Robert Mühren, maar de spits van de Leeuwarders kreeg zijn voet niet goed tegen de bal, en daardoor was het een eenvoudige bal om op te pakken voor keeper Rody de Boer. Cambuur was de gehele eerste helft beter, en leek ook op voorsprong te komen, maar Ragnar Oratmangoen (schot gekeerd door De Boer) en Doke Schmidt (rebound hoog over) slaagden er niet in het net te vinden.

Dat deed topscorer Mühren even later wel. Met een doelpunt dat leek op het doelpunt van Marco van Basten op het EK van '88 zette hij de Leeuwarders in Wijdewormer op 0-1. Daarna gebeurde er tot tien minuten voor rust niet veel, ook omdat niet heel goed speelde, maar het werd wel 0-2. Mühren zette met zijn tweede succesvolle volley de stand op 0-2. Op slag van rust kwam Cambuur goed weg, omdat een scrimmage voor het doel van keeper Sonny Stevens wel kansen opleverde, maar geen doelpunten voor Jong AZ.