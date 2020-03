UPDATE: Eerste kievitseieren gemeenten Smallingerland en Súdwest-Fryslân gevonden

Súdwest-Fryslân

Het eerste kievitsei van de gemeente Súdwest-Fryslân is maandagmiddag gevonden door Sjoerd van der Hem uit Jorwert. Hij vond het eitje vlakbij Scharnegoutum, zo meldt de Friese vogelwachtbond BFVW.

Van der Hem was op weg naar huis, toen hij besloot zijn auto te parkeren en het veld in te gaan om te zoeken. Niet veel later vond hij het nest met het ei. Met de vondst is het vrije veld van Súdwest-Fryslân gesloten.