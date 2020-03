Supermaan boven Fryslân: groter en lichter dan normaal

Mooi nieuws voor romantici, want maandagavond is er een supermaan te zien. Althans, als de lucht boven onze provincie niet te dicht bewolkt is. Het is volle maan en de maan staat op zijn dichtst bij de aarde. Dat betekent dat de maan zo'n 7 procent groter is en wel 14 procent meer licht geeft.