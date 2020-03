Jongen met Downsyndroom zoekt nieuwe chauffeur naar zijn werk in Drachten

Jeroen is een jongen met het syndroom van Down. Hij zingt graag luid met de radio mee en kan je alles over voetbal vertellen, "Hij houdt ervan om een lolletje te maken, wil altijd overal mee helpen en vindt achter de bar staan echt fantastisch. In de bediening is hij ook een ster", vertelt Yvonne Beuker van Brownies & Downies.

Jeroen weet nu niet hoe hij op zijn werk komt. Zijn moeder of collega's rijden nog wel eens, maar die kunnen ook niet altijd. Daarom zoekt Jeroen nu een nieuwe chauffeur. "Hij wordt er heel stil en verdrietig van dat hij niet weet waar hij aan toe is. Hij trekt zich heel veel terug. Normaal gesproken is het altijd een vrolijke jongen die op de werkvloer staat en nu moeten we hem echt meeslepen." Er wordt nu iemand gezocht die Jeroen op donderdag en vrijdag van Marum naar Drachten kan rijden.