Werkstraf voor Leeuwarder die zijn hond zwaar verwaarloosde

In februari 2018 zag een medewerkster van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) onder welke omstandigheden de hond moest leven. De inspectrice constateerde dat het dier heel mager was - de ribben en botten waren zichtbaar - en dat de hond onder de kale plekken zat, bulten op zijn lichaam had en moeizaam bewoog.

De ruimte in de woning aan de Eikenstraat waar het dier in leefde, was vuil. Er stonden gaat voerbakjes en het leek alsof de hond de rubberen matrassen had aangevreten. In de kamer lag poep van de hond.

Volgens een dierenarts was de hond zeer vermagerd en had hij een flinke huidontsteking. De hond woog 28 kilo, terwijl een gezonde hond tussen de 40 en 45 kilo moet wegen.

Te zwak om te behandelen

De hond was volgens de dierenarts te zwak om te behandelen. Zijn baasje had tegen de politie gezegd dat de hond al tien jaar kanker had. Hij zei niks te weten van de hondenpoep in zijn woning en vond dat de hond terug moest naar hem, want dat zou het beste zijn voor de hond. Dat is niet gebeurd, het dier is uiteindelijk uit zijn lijden verlost.

De door de economische politierechter oplegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie: 90 uur werkstraf.