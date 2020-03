Eerste kievitsei van de gemeente De Fryske Marren gevonden bij Delfstrahuizen

De Vlas trof het eentje rond 13.30 uur aan in een maisveld in de buurt van het Tjeukemeer. Het vrije veld van de gemeente De Fryske Marren is daarmee gesloten.

Eerder maandag werd ook het eerste kievitsei van de gemeente Opsterland gevonden, door Albert Bosma. Zondag vond Michel van der Goot het allereerste ei van De Fryske Marren.