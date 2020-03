Deel kademuren Kollum moet weer worden verlaagd

"In de krant stond dat de hele kademuur weer naar beneden moest worden gebracht, maar dat is niet het geval. Op één plek moeten we vijftig centimeter uit de kademuur halen en dan kan het water weer goed worden afgevoerd", zegt wethouder Engbert van Esch.

Ook zullen er een extra kolk en terugslagkleppen worden geplaatst. "Als er heel veel water valt, en die extremen krijgen we steeds vaker, kan het water net niet op tijd wegkomen. Bij nummer 12 aan de Westerdiepswal zullen we een extra kolk plaatsen en we zetten terugslagkleppen in het hoofdriool om het regenwater de goede kant op te sturen."

De gemeente wil het werk zo snel mogelijk afmaken. "Wij willen de kade tegelijk aanpakken met de nieuwe kolk en terugslagklep, zodat mensen er maar één keer last van hebben." Er zal een tijdje niet kunnen worden geparkeerd en het verkeer zal er wat lastiger langs kunnen. Volgens Van Esch zal de uitsnede in de kademuur niet een grote kostenpost zijn. "We zijn er ongeveer 200 euro aan kwijt, dus daar hoeven we niet wakker van te liggen."