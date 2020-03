Toernooidirecteur Ykema blij met deelnemers Zilveren Bal: "Beste van het beste"

Toetje

De Zilveren Bal is écht de laatste wedstrijd van het schaatsseizoen. Is het een lekker toetje of is het wel gewoon een serieuze wedstrijd? Ykema: "Een echte wedstrijd natuurlijk. De schaatsers hebben zondag een feestje gehad in It Houtsje, maar ze zijn er woensdag wel voor die honderd meter. Als het afgelopen is, hebben wij het gewoon gezellig en dan gaan de schaatsers wel even los. De één dansend en de ander met een drankje. Het seizoen heeft lang genoeg geduurd en dat drinken ze na de tijd wel een beetje van zich af. Dat was vroeger niet anders, alleen deden wij het altijd en doen zij het aan het einde van het seizoen", lacht Ykema.