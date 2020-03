Keeper Simon Regnerus maakt op 52-jarige leeftijd rentree bij Be Quick Dokkum

Regnerus was de vervanger van vaste keeper Eelke Kooistra. De veteraan sleept met z'n ploeg een zwaarbevochten 2-3 overwinning uit het vuur, mede door goed keeperswerk van Regnerus. De Dokkumer goalie stond zeven jaar geleden voor het laatst tussen de palen bij het eerste van Be Quick, destijds tegen WTOC.

Eenmalige rentree

Simon Regnerus is al jaren een bekend gezicht bij Be Quick Dokkum. Tot vorig jaar was hij assistent-trainer van het eerste elftal. Op dit moment is hij keeperstrainer. Verder is Regnerus lid van verdienste, vooral door zijn jarenlange inzet als trainer. In 2014 werd hij Nederlands kampioen met het 45-plus team van Be Quick Dokkum.

De rentree van Simon Regnerus op het hoogste niveau was vanwege blessures nodig en is in principe eenmalig, zo laat woordvoerder Sjoerd Radersma van de Dokkumer voetbalclub weten.