Restauratie Workumer torenklokken laat nog altijd op zich wachten

Het is al anderhalf jaar stil in Workum. De klokken van de toren in de stad doen het niet meer. De restauratie duurt inmiddels al meer dan een jaar en nog altijd is er geen klok te horen. En dat leidt tot frustratie bij de opdrachtgever. "Dit is zeer frustrerend. Bij een stad als Workum horen de stadsgeluiden van een klok."