Werkgeversorganisatie VNO-NCW: "Zieke werknemer eerder naar huis"

Hoewel het virus nog niet in Fryslân is, verneemt het bedrijfsleven volgens Galema al wel de gevolgen. "Er is een flink aantal bedrijven dat zit te wachten op spullen uit China en die komen niet of veel later. Dat is natuurlijk heel vervelend, want daardoor blijft het hier ook stilstaan." Ook zegt Galema er rekening mee te houden dat het virus zijn gevolgen zal hebben voor het toerisme in Fryslân. "Je ziet nu al dat de mobiliteit van mensen afneemt, voornamelijk in Noord-Italië, maar ook op andere plekken."

Economische schade

Hoe groot de economische schade voor Fryslân kan worden, is volgens Galema niet te voorspellen. "Op dit moment zijn het voornamelijk de grote bedrijven die er last van hebben. Het MKB op dit moment nog wat minder, maar dat kan voornamelijk komen door het wegvallen van zieke werknemers. Dat moet dan door anderen worden opgevangen en dat is niet zo makkelijk in een toch al krappe arbeidsmarkt."

Ouderen

De grootste zorg heeft Galema echter over de mogelijke gevolgen voor ouderen. "Die lijken toch de kwetsbaarste groep te zijn en ik vind dat we als bedrijfsleven onze verantwoordelijkheid moeten nemen om te voorkomen dat het virus uiteindelijk bij de ouderen terechtkomt. Als wij als bedrijven met maatregelen kunnen voorkomen dat het virus verder wordt verspreid, dan moeten we dat doen."