Belgische vervoerder Infrabel dient klacht in tegen spoorlopers

De hogeschool zegt in een eerste reactie zeer geschrokken te zijn. "Dit had natuurlijk nooit zo mogen gebeuren. De groep was op excursie en toen is dit gebeurd. Ze zijn er zelf achteraf ook erg van geschrokken."

Een cameraploeg van de regionale omroep RTV filmde de groep. Op de beelden is te zien dat de leerlingen over en net naast het spoor lopen. De beelden zorgden voor ophef in België.

Klacht ingediend

De vervoerder in België, Infrabel, vindt het onbegrijpelijk dat de studenten op het spoor hebben gelopen. "Het is verboden en levensgevaarlijk", zegt Frédéric Petit van Infrabel.

De vervoerder hield afgelopen tijd juist een grote actie om mensen bewust te maken van de gevaren van spoorlopen. "Wij willen de veiligheid te allen tijde garanderen op het spoorwegnet. Als een grote groep studenten en leerkrachten dan op het spoor staat, is het logisch dat wij dat verder doorverwijzen naar de politie en het parket."

Infrabel heeft inmiddels een klacht ingediend. "We hebben een klacht tegen onbekenden ingediend bij de spoorwegpolitie. Het parket zal op basis van de beelden beslissen wat het gevolg zal zijn van dit incident."