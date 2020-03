Vijftig vrijwilligers verbouwen Skûtsjemuseum in Earnewâld

Er is een team van vijftig vrijwilligers druk bezig om te helpen met de verbouwing. Zij komen elke dinsdag bij elkaar om de evaluatie te bespreken. "Wij hebben een geweldige vrijwilligersclub", vindt één van de vrijwilligers.

Wiemer Hoekstra is de oudste vrijwilliger met maar liefst 90 jaar en steekt graag de handen uit de mouwen om mee te helpen. Hoekstra is geboren op een schip en elke dinsdag helpt hij met het klussen. "Als hij hier is op dinsdagochtend in zijn witte auto, dan komt de klep open, komt het doosje met gereedschap er uit en moeten we weer bezig", vertelt De Vlas. "Wiemer vindt het prachtig dat het allemaal verbouwd wordt."

De planning is dat de bouwvakkers die nu het eerste eind bouwen, over drie weken ongeveer klaar zijn. "Dan maken wij het met onze eigen mensen tot de herfst klaar. Komende winter wordt er één geheel van gemaakt. Dus de opening van het hele project ligt begin volgend jaar", vertelt De Vlas.