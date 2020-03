Schiermonnikoog viert Internationale Vrouwendag met ontbijt

Het is de derde keer dat er op Internationale Vrouwendag een ontbijt wordt georganiseerd op Schiermonnikoog. Als het aan Van Gent ligt, wordt dat een jaarlijkse traditie. "Het ontbijt is aanleiding voor een goed gesprek over vrijheid. Dat doen we met heel veel verschillende vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden. Het geeft een verbintenis waar we de rest van het jaar ook voordeel van hebben."

Dit jaar wordt ook 75 jaar vrijheid gevierd op het eiland, dat als laatste stukje van Nederland werd bevrijd in 1945 bij de Tweede Wereldoorlog. Van Gent: "Ook daar zullen we dit jaar bij stilstaan."