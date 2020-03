"Rapporten over onveilige torens verdwijnen te lang in de la"

Uit de rapporten van de toren in Bolsward kunnen eveneens een paar zaken worden gehaald. In het rapport uit 2010 staat dat gemeente Zuidwest-Fryslân de scheuren in het lood op de balustrade moet herstellen, en verankeringen moet behandelen tegen roest. Vier jaar later staan precies dezelfde zaken weer in het rapport.

Inspectierapporten verdwijnen in de la

Wieman kijkt hier niet van op. "Mijn ervaring uit het verleden is helaas dat de rapporten maar al te vaak in een la verdwijnen, zonder dat er adequaat wordt gereageerd of naar gekeken wordt." Ook directeur Afke Draijer van Monumentenwacht Noord-Nederland, die verantwoordelijk is voor een groot deel van de inspecties op de Friese torens, komt min of meer tot dezelfde conclusie. "Dat komt best vaak voor. Iedereen heeft natuurlijk zijn budget en agenda." Volgens Draijer blijven rapporten vaak liggen tot het moment waarop er toch al een opknapbeurt stond ingepland.

Een ander probleem komt naar voren wanneer grote organisaties eigenaar zijn van een toren. Dat was ook het geval in Bolsward en Joure. Het is volgens Draijer veel eenvoudiger om afspraken te maken met particulieren waar je één op één mee kunt gaan zitten. "De twee voorbeelden die hier genoemd worden, zijn organisaties met heel verschillende afdelingen en mensen. Waar het soms wel wat lastig kan liggen. Degene die je dan spreekt, heeft niet de bevoegdheid om het ook aan te pakken. Daarom schrijven we altijd alles op, zodat het makkelijk doorgeven is aan andere mensen."