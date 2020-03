Regen aan baanrecords op Thialf: "Loon naar werken"

Daarmee is het een mooi weekend voor Boomsma en zijn team. "Het is een mooie afsluiting van het seizoen met prachtige baanrecords. Het zat er aan te komen en vandaag hebben we het gedaan."

"Omstandigheden waren goed"

Er werden eerder dit seizoen al wel wat baanrecords gereden, maar zoveel in een weekend gebeurde nooit eerder. Toch zag Boomsma het al wel wat aankomen. "Met de hoge luchtdruk zaten we er al steeds tegenaan. Nu is de luchtdruk een beetje normaal. Gisteravond hebben de jongens het ijs fantastisch geprepareerd. Vanmorgen hebben we nog wat bijgesteld. De omstandigheden waren goed, dan weten we dat het heel hard kan."

Boomsma noemt het 'loon naar werken' dat er zondag zo hard werd gereden. De 500 meter voor mannen zag hij wel aankomen, maar de andere drie minder. "34,0 hadden we wel gedacht. Maar alle vier is uiteraard prachtig."