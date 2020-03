Michel (25) vond het eerste kievitsei: "Toen ik zou bellen, was mijn telefoon leeg"

"Hier doe je het uiteindelijk voor", zei Michel van der Goot. "Het is mooi dat je dit een keer mag meemaken. En mooi dat er aandacht voor is!"

"Batterij leeg"

Hij was met een maat op pad door de velden bij Oudega. Vlak na drie uur vond hij daar in het weiland het eerste ei, maar hij had de vondst bijna niet door kunnen geven. "Ik zou mijn telefoon uit mijn zak halen, maar de batterij was leeg! Maar mijn maat had gelukkig zijn telefoon ook mee en toen konden wij toch bellen."

Veel heeft de 25-jarige niet gezocht dit jaar. "We zijn wel enkele keren het veld in geweest. Maar wij zijn niet meer hele dagen op pad, zoals dat vroeger wel ging."