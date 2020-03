VIDEO: Siemen Keizer wint Survivalrun in Kootstertille

Het was voor Keizer de eerste keer dat hij van Wind won. "De eerste keer in de geschiedenis, dus mijn dag is wel geslaagd." Wind beschouwde deze wedstrijd als training. "Moet je kijken", zei Keizer. "Hij is helemaal niet kapot." Wind: "Nou, dat valt wel mee. Ik zag dit als training, maar verliezen van Siemen vind ik wel mooi. Ik bedoel, moet je eens kijken. Ik ben maar klein. Ik pas daar wel vier keer in!"

1.300 deelnemers

Jurien Entius uit Hoorn werd derde in Kootstertille. Er deden meer dan 1.300 deelnemers mee aan de Survivalrun.