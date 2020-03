Wüst vindt in Reggeborgh nieuwe ploeg: "Kan niet beter, toch?"

Doordat sponsor Infestos na dit schaatsseizoen stopt als geldschieter van team TalentNED, moest Wüst op zoek naar een nieuwe ploeg. Dat wordt dus Reggeborgh, waar Gerard van Velde coach is. "Ik ben super blij. Het is een fantastische ploeg met fantastische rijders en staf", vertelde Wüst zondagmiddag in Thialf. "Ik kijk er heel erg naar uit om er de komende twee jaar te schaatsen."

"Past perfect"

Dat Reggeborgh vooral sprinters in de ploeg heeft, is volgens Wüst niet erg en ook niet helemaal waar. "Er zijn ook genoeg die 1000 en 1500 meters rijden, dus dat past perfect. Ik ga me specialiseren op de 1500 meter. Het allrounden zet ik op een lager pitje."

Het is voor Wüst heel fijn dat er voor het ingaan van de zomer duidelijkheid is over haar toekomst. Het betekent dat ze zich in haar vakantie niet druk hoeft te maken over het binnenhalen fan sponsoren en het vinden van een nieuwe ploeg. "Dit kan niet beter, toch?", concludeert Wüst.