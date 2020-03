Wüst wint wereldbekerklassement 1.500 meter en rijdt baanrecord

Het bleef lang spannend in de rit van Wüst tegen Miho Takagi. De Japanse probeerde de Friezin in de laatste meters nog voorbij te gaan, maar daarbij ging ze onderuit waardoor ze op haar rug over de finish kwam. Wüst trok zich daar niets van aan en reed de snelste tijd ooit op Thialf. Ze verbeterde het baanrecord, dat ze in december 2018 zelf had gereden, met twee tienden.

De Jong reed 1.54,80 en zag dat in de rit na haar Ivanie Blondin en Elizaveta Kazelina niet aan haar tijd konden komen. Dat betekent dat ze die voorbij gaat in het klassement. Vooraf stond De Jong daarin zevende, maar ze gaat dus omhoog naar de vijfde plaats.