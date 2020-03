Germ Gerbrandy: "Drugscriminaliteit in Fryslân te lang niet serieus genomen"

"De drugscriminaliteit is Fryslân is te lang niet serieus genomen." Dat stelde Eerste Kamerlid en oud-burgemeester Germ Gerbrandy in het Nijsfoarum van Buro de Vries. "Wij hebben lang gedacht dat zoiets enkel problemen van Limburg of Brabant waren, of de Randstad. Maar het speelt hier ook. Wat we nu zien in Oosterwolde, eerder in Wânswert, is nog niet eens het topje van de ijsberg."