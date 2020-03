Automobilist wordt onwel en rijdt tegen woning in Leeuwarden

Op de Wijbrand de Geeststraat in Leeuwarden is zondagmiddag een automobilist onwel geworden. De auto reed door, over een tuinhek heen en kwam tegen een woning tot stilstand. De automobilist moest gereanimeerd worden. Dat is eerst door omstanders gedaan, later werd dat overgenomen door ambulancepersoneel. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.