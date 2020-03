Jong AZ - Cambuur: "Wij spelen een thuiswedstrijd"

En dat geldt ook voor Sam Hendriks. Voor het eerst sinds Hendriks revalideert bij Cambuur maakt hij deel uit van de selectie. Henk de Jong: "Dat is mooi voor die jongen. Hij ligt heel goed in de groep en wij kunnen nog wel wat plezier aan hem beleven. Dit is weer in stap in zijn revalidatie." Hendriks zelf is ook blij dat hij weer een stap kan zetten. "Ja, dit is is wel een momentje. Of ik dat nu al verwacht had? Nou, mijn revalidatie verloopt zonder problemen heel voorspoedig. Ik had gedacht zo'n acht wedstrijden nog mee te kunnen doen. Dat zijn er nu tien, dus dat is goed".

De vraag is wat Hendriks noch kan betekenen voor Cambuur. "Ik hoop nog mijn steentje bij te kunnen dragen aan promotie", zo zei hij zondag na de training.