Sportvrijwilliger Egbert Lagro (78) geëerd in Thialf

Lagro kreeg de onderscheiding in Thialf, voor de finale van de Worldcup-wedstrijden. Niet zonder reden, want hij is al sinds 1980 vrijwilliger bij het schaatsen. Hij heeft veel vrijwilligersfuncties op zijn naam: schaatsbestuurder bij de Technische Commissie marathonschaatsen in Thialf, jurylid bij het KNSB-langebaanschaatsen en marathonschaatsen en steward-parkeerwachter bij wedstrijden op Thialf.

Tussen 1961 en 2017 was Lagro ook vrijwilliger voor het wielrennen. Hij was jeugdleider bij vereniging De Friesche Leeuw, zat in de commissie cyclocross bij de KNWU en bekleedde diverse functies binnen wielervereniging Olympia en Snits.