Leeuwarder rijdt met drank op en zonder rijbewijs

De politie van Leeuwarden heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 25-jarige man uit Leeuwarden opgepakt op het Zuiderplein. De man had duidelijk een borrel te veel op, maar hij weigerde een blaastest. Nadat de politie kenbaar maakte dat hij was aangehouden, weigerde de man ook uit de auto te komen. De politie sloot hem in en toen bleek dat de man ook nog zonder rijbewijs in de auto reed.