SC Heerenveen-trainer Jansen: "Ik had een volgende stap willen maken"

Complimenten voor keeper Onana

Middenvelder Joey Veerman heeft een wrang gevoel aan de wedstrijd overgehouden. "Ik had zelf het gevoel dat we de controle hadden, maar Ajax had de bal. Wij waren veel aan het lopen. In dit soort wedstrijden moet je de kansen die je krijgt afmaken. Daarom hou je aan deze avond een naar gevoel over. We moeten ze erin schieten. Je houdt het op zich goed dicht, maar in no-time krijg je drie goals tegen. We kunnen goed counteren, dat nemen we mee naar Willem II."

"We moeten gewoon 1-0 voor komen," zegt Veerman. Hij kijkt terug op een kans van Alen Halilovic die mislukte. "Alen kan daar ook niets aan doen, het gebeurt iedereen een keer in z'n carrière dat je zo'n kans mist. En ik moet zeggen dat ik bij mijn eigen schot al aan het juichen was, maar Andre Onana pakte hem wel aardig. Hij is echt niet normaal. Bizar. Hij kan heel goed keepen. Compliment aan hem."