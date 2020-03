Vijf zwakke minuten nekken sterk Heerenveen tegen Ajax

De tweede helft begon waar het voor rust eindigde: balbezit voor Ajax, maar kansen voor Heerenveen. Joey Veerman was heel dichtbij een doelpunt met een hard schot, maar Onana kon redding brengen.

Snelle doelpunten

Aan de andere kant was het in twee minuten tijd zomaar 0-2. Tadic kreeg de bal voor de voeten en schoot over keeper Bednarek heen. Meteen daarna schoot Tadic opnieuw raak. En nog geen vijf minuten na de openingsgoal was het ook al 0-3. Quincy Promes kreeg de bal na een misser van Traoré en schoot hard achter Bednarek.

De Friezen konden toch nog wat terugdoen. Veerman stuurde Mitchell van Bergen weg met een lange bal en hij scoorde met een hard schot: 1-3. De achterstand was echter te groot om het nog spannend te maken.

In de 85e minuut kwam oud-Heerenveenspeler Klaas-Jan Huntelaar nog in de ploeg bij Ajax. In de blessuretijd dacht Tagliafico de 1-4 te maken, maar hij stond buitenspel, dus bleef het bij 1-3.