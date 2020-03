VC Sneek verliest van Sliedrecht in kampioenspoule

De Snekers begonnen met een voorsprong, maar verloren de eerste set met 14-25. In de tweede set gingen beide ploegen lang gelijk op en VC Sneek liep langzaamaan wat uit. Met 25-20 werd de set in het voordeel van de Sneker beslist en was het dus weer gelijk.

De derde set werd spannend. Sneek en Sliedrecht gaven elkaar niet veel ruimte en het verschil werd niet groter dan drie punten. Op 19-22 liepen de bezoekers uit en met 19-25 wonnen ze de set.

Sliedrecht liep in de vierde set uit naar 7-12, maar de Friezen herpakten zich en kwamen terug tot 15-15. Sneek kwam even op voorsprong, maar was die ook zomaar kwijt. Sliedrecht besliste met 22-25 de wedstrijd.

Strijd om het kampioenschap

De nummers één en twee van de kampioenspoule strijden om het Nederlands kampioenschap. VC Sneek staat nu vierde met acht punten uit vier wedstrijden.